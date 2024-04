Albufeira começa a cobrar taxa turística de dois euros em 21 de maio

A Câmara de Albufeira, no distrito de Faro, prevê começar a cobrar, a partir de 21 de maio, uma taxa turística de dois euros pelas dormidas no concelho durante a época alta, foi anunciado esta terça-feira.

O regulamento que define as condições da aplicabilidade da taxa foi publicado esta terça-feira em Diário da República, apontando o dia 02 de maio para a sua entrada em vigor.

Contudo, a Câmara de Albufeira informou hoje em comunicado que a aplicação "encontra-se suspensa até ao dia 20 de maio, dado terem surgido alguns constrangimentos na utilização da aplicação informática de pagamento".

Assim, "prevê-se como data de início da cobrança o dia 21 de maio", refere o presidente do município, José Carlos Rolo, citado na nota.

Albufeira é considerado como o "município capital do turismo" do Algarve, possuindo mais de 150 unidades hoteleiras e mais de 9.000 alojamentos locais.

Com a entrada em vigor da cobrança da taxa turística, Albufeira passou a integrar o grupo de municípios do Algarve que recebem um valor pelas dormidas de turistas no concelho, juntamente com Portimão, Lagoa, Vila Real de Santo António, Faro e Olhão.

De acordo com o regulamento, a taxa tem um valor de dois euros entre 01 de abril e 31 de outubro e será cobrada até ao máximo de sete noites seguidas a todos os hóspedes com idade igual ou superior a 13 anos.

A medida aplica-se pelas dormidas remuneradas em empreendimentos turísticos, estabelecimentos de alojamento local, parques de campismo e parques de caravanismo, independentemente da modalidade de reserva (presencial, analógica, ou via digital).

Os hóspedes cuja estadia seja motivada por tratamento médico, estendendo-se a um acompanhante, mediante apresentação de documento comprovativo da marcação/prestação de serviços médicos ou documento equivalente ficam isentos da taxa.

A medida aplica-se ainda aos hóspedes que durante a estadia adoeçam, ou necessitem de cuidados médicos, mediante apresentação de documento comprovativo e durante o tempo em que estiverem doentes.

Segundo a autarquia, a verba arrecadada com a taxa turística será investida "em projetos de acessibilidades e valorização da orla costeira, em ações no âmbito das alterações climáticas, sustentabilidade e mobilidade e apoio às forças de socorro e emergência".

Os investimentos abrangem também as áreas de "apoio à saúde, património cultural e promoção de atividades culturais e desportivas, promoção e valorização turística e de novos produtos turísticos", conclui a nota.

Para esclarecer dúvidas sobre a entrada em vigor da taxa turística, o município vai promover ações para responsáveis dos hotéis e dos alojamentos locais, nos dias 10 e 14 de maio.