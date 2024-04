Açores registam quatro sismos em menos de uma hora

Dois sismos de magnitude superior a 4, na escala de Richter, foram sentidos esta terça-feira, na Terceira, no arquipélago dos Açores.

De acordo com o site do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), às 12h07 foi registado um sismo com 4.2 de magnitude e às 12h10 registou-se outro com 4.4 de magnitude. Os dois eventos tiveram epicentro a cerca de 65 km a WNW de Várzea, ilha de S. Miguel. O site dá ainda conta de outros dois eventos, às 12h13 e 12h35 com 3.0 de magnitude e 2.7, respetivamente.

De acordo com a informação disponível até ao momento os sismos foram sentidos com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em Santa Cruz, Vila das Lajes, Fontinhas, Cabo da Praia, Fonte do Bastardo, Porto Martins (Praia da Vitória), São Sebastião, Porto Judeu e Feteira (Angra do Heroísmo). Os eventos foram ainda sentidos com intensidade III/IV em São Brás (Praia da Vitória), Conceição, São Bento, Santa Luzia, Sé, São Pedro (Angra do Heroísmo), e intensidade III em Vila Nova, Agualva, Quatro Ribeiras (Praia da Vitória), e Posto Santo (Angra do Heroísmo).