​A pensar no verão? Este ano há 440 praias, marinas e embarcações com bandeira azul

Na época balnear que se aproxima vão existir 440 praias, marinas e embarcações com bandeira azul. Os números foram divulgados esta terça-feira pela Associação Bandeira Azul. Quando comparado com o ano passado, há mais oito locais com este selo de qualidade.



A Bandeira Azul leva em consideração vários critérios para a atribuição desta distinção, entre os quais a qualidade da água, a segurança e os serviços.

A região norte é a que tem maior número de praias distinguidas, 89 no total, mais seis do que no Algarve. Em terceiro lugar, surge a zona do Tejo com 75 bandeiras azuis, depois o Centro com 48, os Açores com 45, o Alentejo com 38 e a Madeira com 17.

