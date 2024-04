Santa Casa de Lisboa ainda sem plano de reestruturação

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ainda não entregou ao Governo o plano de reestruturação para a instituição.

É um dado confirmado à Renascença por fonte do Ministério do Trabalho e da Segurança Social que, a 12 de abril, deu duas semanas à provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Ana Jorge para apresentar um plano para reverter a crise financeira da Misericórdia.

Contudo, a mesma fonte diz que a provedora da Santa Casa da Misericórdia não entregou qualquer plano de reestruturação, apesar de Ana Jorge se ter comprometido a fazê-lo em maio do ano passado, quando tomou posse na instituição.

Esta segunda-feira, o jornal Público diz que, apesar dos lucros de 10 milhões de euros em 2023, as receitas do primeiro trimestre deste ano ficaram 20 milhões abaixo do orçamentado. O Ministério do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade liderado por Maria do Rosário Palma Ramalho quer, por isso, explicações.

A Renascença tentou contactar a Provedora da Santa Casa de Lisboa, mas não foi possível, até ao momento, obter uma reação da Ana Jorge.