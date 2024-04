PJ deteve homem e mulher suspeitos de sequestro em Viseu

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem e de uma mulher, em Viseu e em Coimbra, suspeitos dos crimes de sequestro, roubo, ofensa à integridade física grave e detenção de arma proibida.

Em comunicado, a PJ avançou que os crimes, cometidos no dia 02 de fevereiro, em Viseu, foram motivados por questões passionais.

Segundo a PJ, os suspeitos, "na companhia de um outro homem que, na altura, se encontrava evadido, a pretexto de consumirem produtos estupefacientes", levaram um homem de 24 anos "até uma zona florestal nos arredores da cidade de Viseu". .

"No local, afastado de habitações, foi ameaçado com uma arma de fogo, violentamente agredido, amarrado e regado com combustível. Contudo, por ter conseguido libertar-se e fugir, acabou por não ter sido incendiado", acrescentou.

O homem e a mulher foram detidos em Viseu e em Coimbra, em cumprimento de mandados de detenção.

Após o primeiro interrogatório nas autoridades judiciárias, o homem ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva e a mulher obrigada a apresentações semanais e proibida de contactar os restantes intervenientes.