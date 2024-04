MAI concorda com serviço militar obrigatório para jovens que cometam pequenos crimes

A ministra da Administração Interna concorda com Nuno Melo e considera que o Serviço Militar Obrigatório pode ser utilizado como pena para jovens que cometam pequenos crimes.

Margarida Blasco diz que o ministro da Defesa falou "daquilo que sabe do seu Ministério" e também "em nome de todo o Governo" e admite que a medida pode vir a ser implementada pelo executivo. "Todas as soluções, é intenção do Governo implementá-las, adaptá-las aos atuais contextos, que, como sabem, são muito, muito, muito exigentes".

Margarida Blasco falava à margem da apresentação de um relatório sobre tráfico de seres humanos – um crime que, segundo os primeiros números do Relatório Anual de Segurança Interna, terá aumentado no ano passado.

Questionada plos jornalistas, a ministra sublinhou que o relatório ainda não está fechado e remeteu comentários para quando divulgar os dados finais.