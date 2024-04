MAI concorda com serviço militar obrigatório para jovens que cometam pequenos crimes

A ministra da Administração Interna concorda com Nuno Melo e considera que o Serviço Militar Obrigatório pode ser utilizado como pena para jovens que cometam pequenos crimes.

Em declarações aos jornalistas, no final do seminário de encerramento do Projeto "Melhorar os sistemas de prevenção, assistência, proteção e (re)integração para vítimas de exploração sexual", Margarida Blasco disse que o ministro da Defesa, Nuno Melo, falou "daquilo que sabe do seu Ministério" e "obviamente que falou em nome de todo o Governo".



A governante admite que a medida pode vir a ser implementada pelo executivo. "Todas as soluções, é intenção do Governo implementá-las, adaptá-las aos atuais contextos, que, como sabem, são muito, muito, muito exigentes".