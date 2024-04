Governo "estupefacto" com acerto nas pensões. Acusa executivo de Costa de aumento artificial

O Governo manifestou-se esta segunda-feira "estupefacto" com o acerto da retenção na fonte nas pensões de abril e maio, afirmando que tal resulta "exclusivamente de orientação política" do anterior executivo socialista.

Esta posição consta de um comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sublinhando que esta situação resulta de, em janeiro de 2024, se ter decidido "dar uma ideia artificial de aumento aos pensionistas com menos retenção de IRS para vir depois fazer-se este acerto, após as eleições, no período de transição".

O Instituto da Segurança Social (ISS) esclareceu esta segunda-feira que foram feitos acertos na retenção do IRS das pensões de abril e maio para corrigir a retenção efetuada em janeiro com base numa tabela "provisória" a 328 mil pensionistas.

Este esclarecimento surgiu após o Jornal de Negócios ter noticiado o caso de pensionistas que foram confrontados com uma redução do valor líquido da pensão paga em maio, sem que o recibo da mesma adiantasse uma explicação para esse facto - já que o valor bruto da pensão se manteve, assim como a taxa de retenção do imposto, mas não o montante do desconto.