Despiste de pesado na zona de Santa Maria da Feira condiciona circulação na A1

Um despiste de um veículo pesado de mercadorias na autoestrada A1, na zona de São Paio de Oleiros, em Santa Maria da Feira, está a condicionar duas vias em cada sentido, informou hoje o Comando Sub-Regional.

À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto adiantou que o condutor do veículo pesado de mercadorias ficou com ferimentos leves e foi transportado para a Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, em Santa Maria da Feira.

Neste momento, decorrem os trabalhos de limpeza no separador central, estando duas vias em ambos os sentidos condicionadas e apenas uma via desobstruída.

O alerta para o despiste foi dado pelas 16:47 e no local estão os bombeiros de Espinho, Santa Maria da Feira, a GNR e elementos da Brisa.