Câmara de Lisboa acusa Santa Casa de "falta de resposta" na ação social

A Câmara de Lisboa mostra-se “preocupada com o que diz ser a falta de resposta” da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) em matéria de ação social.

Num comunicado enviado à Renascença, a vereadora com o pelouro dos Direitos Humanos e Sociais, Sofia Athayde, diz que a autarquia “não pode aceitar que a ação social junto das pessoas mais vulneráveis da cidade seja posta em causa”.

A Câmara de Lisboa denuncia que nos últimos dois anos se tem verificado uma “crescente incapacidade de resposta” por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

“Uma incapacidade que contrasta de forma flagrante com as crescentes exigências com que a cidade se vem debatendo na área Social e que obrigariam a uma reorientação da atividade da SCML, por forma a assegurar cabalmente aquelas que são as suas responsabilidades, e a um reforço significativo dos recursos alocados a esta área”, sublinha a vereadora Sofia Athayde.