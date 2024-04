Marinha resgatou mulher britânica a bordo de navio ao largo dos Açores

A Marinha resgatou uma mulher de nacionalidade britânica, de 70 anos, que estava a bordo de um navio que navegava a oeste da ilha de São Miguel, nos Açores, que necessitava de cuidados médicos hospitalares urgentes.

De acordo com um comunicado, a Marinha coordenou o resgate médico através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes - Marítimos (CODU - MAR).

O resgate médico da passageira com 70 anos, de nacionalidade britânica, que estava a bordo do navio "Oasis of the Seas", com bandeira das Bahamas, que se encontrava a navegar a cerca de 486 milhas náuticas (o equivalente a 900 quilómetros) a oeste da ilha açoriana de São Miguel, foi coordenado pela Marinha desde às 15h32 de sábado.

A Marinha explicou que a passageira "apresentava um quadro clínico de apendicite aguda e a necessitar de cuidados médicos hospitalares urgentes".

"O desembarque foi efetuado no porto da Horta, na ilha do Faial, pelas 08h00 de hoje, dia 28 de abril, através de uma embarcação do próprio navio", segundo a nota.

A fonte adiantou que a paciente foi posteriormente transferida para uma unidade hospitalar da ilha do Faial, através de uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

Estiveram envolvidos na operação o MRCC Delgada, o CODU - MAR, o SRPCBA e a Autoridade Marítima Nacional, através da Capitania do Porto da Horta.