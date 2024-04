Bombeiros e GNR procuram mulher de 87 anos que está desaparecida em Viseu

Os Bombeiros Sapadores e militares da GNR de Viseu estão envolvidos este domingo nas operações de busca por uma mulher de 87 anos, que terá desaparecido em Nogueira de Côta, concelho de Viseu, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com fonte da GNR de Viseu, a idosa "sofre de Alzheimer" e não levou o telemóvel com ela.

"Foram os familiares que deram o alerta para o desaparecimento da idosa, que já não era vista desde a meia-noite e até às 07h00", acrescentou.

Segundo o Comando Sub-regional da Proteção Civil Viseu Dão Lafões, as buscas estão a decorrer desde as 14h36.

Encontram-se no terreno quatro elementos dos Bombeiros Sapadores de Viseu, duas patrulhas e o comandante do Posto da GNR de Viseu, com recurso a um drone e a duas equipas com cães.