Alqueva. Morreu uma pessoa após indisposição num balão de ar quente

Uma pessoa morreu, este domingo, depois de se sentir mal numa viagem de balão de ar quente, em Mourão (distrito de Évora).

Segundo o relato feito pelo Comando Territorial de Évora da GNR à Renascença, a vítima foi encontrada morta na barragem do Alqueva em circunstâncias ainda por apurar.

Inicialmente, a Proteção Civil indicou que a pessoa teria caído do cesto do balão de ar quente, mas a GNR indica que a vítima foi levada até terra pelo balonista assim que indicou que estava com uma indisposição. Depois disso terá sido assistida, disse que estava a sentir-se melhor à equipa de apoio, e mais tarde foi encontrada sem vida dentro de água da barragem.

Em atualização