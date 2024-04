Homem de 55 anos morre em despiste de trator no concelho de Grândola

Um homem, de 55 anos, morreu este sábado na sequência do despiste do trator que conduzia, junto a um monte, localizado na freguesia de Melides, no concelho de Grândola (Setúbal), indicou à agência Lusa a Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o acidente aconteceu "junto ao Monte dos Condutos, em Valinho da Estrada", Melides, tendo o alerta sido dado aos bombeiros às 17:49.

O trator "despistou-se, capotou e ficou em cima do tratorista", que, inicialmente, foi considerado ferido grave, indicou a fonte.

A vítima "sofreu ferimentos graves e foi, em manobras de reanimação, transportada de ambulância para o Hospital do Litoral Alentejano", no concelho de Santiago do Cacém, mas já chegou sem vida à unidade hospitalar, disse a Proteção Civil. .

Para o local do acidente foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por cinco viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).