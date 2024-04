"Fui escutado vários anos, mas ouvido não fui". Galamba discorda de ida da PGR ao Parlamento

Após as buscas de 7 de novembro do ano passado, João Galamba diz que apresentou um requerimento para ser ouvido, já insistiu nesse pedido e ainda não conseguiu consultar o processo, a não ser pela comunicação social.

"Não quero viver com medo em Portugal, acredito que as instituições funcionam", sublinha.

Questionado se está a ser alvo de um processo político, João Galamba rejeita essa teoria: "Quero acreditar que as instituições funcionam. Nunca faria um juízo dessa natureza. parto do principio que as instituições cumprem as leis".

Galamba acusa Montenegro de "populismo"

Nesta entrevista, o antigo ministro responde ao atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, que anunciou um código de ética para evitar "casos Galamba".

O antigo ministro garante que nunca violou a lei em matéria de utilização dos carros oficiais do Ministério. "Todos os usos que eu fiz foi sempre nos exatos termos da lei e sempre em proveito das minhas funções, quando não em exercício das minhas funções. As minhas filha não têm avós em Lisboa. Fazia questão sempre de ir buscar as minhas filhas à escola, ir com elas ao médico. Não aceito que o primeiro-ministro, para fins populistas, porque a lei é clara: eu não violei a lei em circunstância alguma".

João Galamba, que vai trabalhar na área de consultadoria no setor da energia, confessa que já foi "mais próximo" do atual líder do PS, Pedro Nuno Santos. "Não temos falado, Não me disse nada nos últimos meses, nem após as buscas", confessa.

Sobre António Costa, conta que ainda na semana passada esteve num jantar de homenagem ao ex-primeiro-ministro. "Mantenho contacto com António Costa", referiu.