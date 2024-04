Um ano depois, o caso do computador do adjunto de Galamba continua em aberto

Um computador, vários assessores e alegadas agressões. Foi há precisamente um ano que o Ministério das Infraestruturas foi palco de uma situação insólita, que envolveu vários colaboradores do então ministro João Galamba. O SIS foi envolvido, o incidente foi discutido na a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, mas, até à data, na justiça, o caso continua sob investigação.

Contactada pela Renascença, a Procuradoria-Geral confirmou que o processo continua em aberto e sujeito ao segredo de justiça.

A história começa com o despedimento de Frederico Pinheiro, então adjunto de João Galamba. Já depois de afastado pelo ministro, Pinheiro desloca-se ao ministério, durante a noite, para reaver um computador onde guardava documentos referentes à polémica reunião entre executivo, PS e TAP.

Alguns membros do gabinete de Galamba, nomeadamente as suas assessoras, terão tentado impedir Pinheiro de sair com o computador.