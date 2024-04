"Na nossa escola cortaram todas as árvores. Foi muito injusto", conta.

Faz questão de alertar que a defesa do ambiente também faz parte do rol de exigências que apresenta.

"Sem o 25 de Abril não havia Liberdade", "Aulas no Exterior", ou "Visitas grátis".

"É uma ideia muito fixe, como se fossemos toda a gente um só. Todos juntos a lutar por alguma coisa. ". 50 anos depois do 25 de Abril, diz que ainda há direitos a conquistar, meio século depois da Revolução.

Atenta ao que diz está Cristina Fernandes, professora do Xavier. "Ele é metade espanhol, metade português. A Alen é angolana e portuguesa, a Katerine é brasileira e portuguesa, a Julie é da Argentina. E a Euridice também é angolana", explica a professora de artes, que lembra outra das exigências dos seus alunos.

Entusiasmada, a assistir a tudo, está Sara Brighenti a subcomissária do Plano Nacional das Artes, qua ainda mais entusiasmada fica quando chegam cerca de uma centena de alunos do Liceu Camões. As reivindicações são idênticas.

"Muitos deles ancoram nesta ideia de que as aulas têm de ser mais praticas. Tem de haver nível de experiência que venha a compensar a teoria, numa relação mais paritária. E depois a questão de terem mais criatividade nas aulas, uma nova forma de lecionar e por fim, aulas no exterior. Têm um grande desejo de ligar a escola à vida e de aprenderem a ser cidadãos ativos."

A subcomissária do Plano Nacional das Artes considera fundamental iniciativas deste género: "O que o Plano faz é trabalhar as artes como motores da democracia e da cidadania. Não estamos dentro da educação artística, mas estamos muito mais a trabalhar a forma como as artes podem promover o cidadão ativo e participativo na sociedade".