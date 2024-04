Quem é Lonergan Hill, o criador da app de criptomoedas Samourai que foi preso pela PJ?

Quase em simultâneo com a operação da PJ, que realizou também buscas na zona da grande Lisboa, o FBI deteve na Pensilvânia o seu sócio Keonne Rodriguez, CEO e também co-fundador da Samourai Wallet.

Hill é suspeito de branqueamento de capitais e de atuar sem licença no mercado de capitais, através da Samourai Wallet , uma aplicação que gere criptoativos e que o engenheiro de software, de 65 anos, ajudou a criar em 2015.

Queria revolucionar as criptomoedas, mas acabou preso em Lisboa e pode passar 25 anos na prisão . O norte-americano Lonergan Hill foi detido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária, numa operação coordenada pelo Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA, por participar naquilo que está a ser descrito pela imprensa especializada como “um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro de sempre ”.

As receitas pessoais geradas pela aplicação nos últimos anos foram superiores a 4 milhões de dólares .

As criptomoedas não têm pátria. Mas para a comunid(...)

O programador desempenhava o cargo de diretor de tecnologia na Samourai Wallet, sendo também do conhecimento público a sua participação numa outra empresa, entretanto dissolvida, a Katana Cryptographic Lts, com sede em Londres.

Hill, que oficialmente residia em França, é considerado pela Regtech Times , juntamente com o seu sócio, um “ especialista em tecnologia com uma paixão por criptografia e o sonho de criar algo que pudesse revolucionar o mundo digital ”.

A operação envolveu organizações de diversos países. Para além do DOJ, do FBI, da Polícia Judiciária e da Europol, a polícia islandesa também foi chamada a intervir, para apreensão dos servidores da empresa.

A Samourai funcionava como uma "misturadora" de criptomoeda, isto é, permitia "combinar vários recursos exclusivos para executar transações financeiras anónimas", explica o DOJ no referido comunicado.



Ainda que apresentando a Samourai como um serviço que assegurava a "privacidade" dos utilizadores, os acusados tinham a consciência de que se tratava na verdade de um abrigo seguro "para o branqueamento de capitais em larga-escala" e de fuga a eventuais responsabilidades criminais, asseguram os procuradores do DOJ.

Desta forma, o esquema permitia ocultar transações financeiras envolvendo dinheiro "sujo" ou obtido de forma ilegal.

Sob escrutínio legal estão duas ferramentas em concreto, incluídas no pacote vendido pela Samourai. A "Whirlpool” coordenava a troca de lotes de criptomoedas entre grupos de utilizadores da aplicação permitindo evitar o rastreamento e abrindo assim a porta a atividades criminosas.

O "Ricochet", por seu lado, funcionava como uma espécie de cortina de fumo que impedia a investigação das operações financeiras. A aplicação criava transações intermediárias adicionais e desnecessárias (conhecidas como "hops") cujo único objetivo era fazer desaparecer o rasto do dinheiro.

Hill e Keonne são ainda acusados ainda "spear phishing" (uma forma personalizada de "phishing") e diversas fraudes. Nas redes sociais, em particular no Twitter, os acusados não se coibiram de admitir que os seus produtos eram utilizados por criminosos e num tweet deram mesmo as boas vindas aos oligarcas russos, realça o DOJ.

Tornar indetetável a criptomoeda

No entanto, Hill apresenta a sua empresa de forma totalmente diferente. Num blog da Samourai Wallet, a atividade da companhia adquire uma componente política anti-sistema, sendo descrita como uma tentativa de contribuir para a autonomização plena das criptomoedas face ao Estado e aos mecanismos de regulação impostos pelo setor financeiro tradicional.

A "Bitcoin tem que se tornar indetetável", pode ler-se. "Na Samourai estamos totalmente focados na resistência à censura e na economia circular negra/cinzenta", afirma ainda um tweet da Samurai, atribuído a Hill pelo DOJ.