Navio russo acompanhado pela Marinha portuguesa

As autoridades portuguesas acompanharam durante dois dias a passagem de mais um navio Russo que cruzou águas portuguesas.

A vigilância do porta-contentores da Federação russa começou na passada quarta-feira ao largo de Caminha e terminou esta quinta-feira na costa sul do Algarve.

A embarcação entrou no limite norte da Zona Económica Exclusiva do continente tendo sido acionados os meios da marinha portuguesa.

Segundo um comunicado da Marinha. “nesta ação foi empenhado o NRP Viana do Castelo, com o apoio do Centro de Operações Marítimas, que garante uma vigilância ativa e continua das áreas sobre soberania ou jurisdição nacional”.

A Marinha, afirma, “continuará a acompanhar a passagem deste tipo de navios, através de uma monitorização permanente dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, de modo a proteger os interesses de Portugal no e através do mar”.