Fim de semana com chuva, trovoada e neve

O fim de semana vai ser de chuva, em especial nas regiões do Norte e Centro, com possibilidade de trovoadas e queda de neve na Serra da Estrela.

Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê precipitação, em especial nas regiões Norte e Centro e a partir da tarde, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, vento mais intenso junto à costa e nas terras altas e descida da temperatura máxima

Devido à previsão de queda de neve, o IPMA colocou os distritos de Braga, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu sob aviso amarelo a partir das 21h00 desta sexta-feira e até às 12h00 de sábado.

No sábado, o céu deve apresentar-se geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do fim da manhã.

Estão previstos também aguaceiros, que poderão ser por vezes acompanhados de trovoada e sob a forma de granizo nas regiões Norte e Centro até ao início da manhã, diminuindo gradualmente de intensidade e de frequência, e sendo em geral fracos na região Sul.

As previsões apontam ainda para queda de neve acima dos 1100/1300 metros nas regiões Norte e Centro, subindo a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela durante a tarde.

Para domingo, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, em especial durante a tarde e aguaceiros, mais prováveis durante a tarde, que serão de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

De acordo com as previsões, há a possibilidade de ocorrência de trovoada no interior durante a tarde, formação de gelo em alguns locais do interior Norte e Centro e uma pequena descida da temperatura mínima.