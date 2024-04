Enfermeiros mantêm a greve de 10 de maio

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses mantém a greve marcada para 10 de maio. A garantia foi dada por José Carlos Martins no final do encontro com a ministra da Saúde.

Aos jornalistas, o presidente do sindicato explicou que o Governo não se comprometeu com soluções para nenhuma das matérias apresentadas e, por isso, não vão esperar pelo próximo encontro, partindo já para o protesto.

O Ministério da Saúde tem estado a receber várias organizações sindicais ao longo desta sexta-feira, depois de, na passada semana, ter-se reunido com as ordens.

