Detidos dois burlões estrangeiros num hotel em Lisboa

A PSP deteve dois cidadãos estrangeiros pelos crimes de burla qualificada e falsificação de documentos, esta segunda-feira.

Em comunicado, as autoridades referem que receberam a indicação de que dois indivíduos estavam a burlar um cidadão num hotel em Lisboa. Com esta informação, a polícia montou um dispositivo no terreno que permitiu recolher informação que os crimes estavam "na iminência de ocorrer".

Foram apreendida uma viatura, oito telemóveis, 250 euros em notas do BCE, dois relógios, um cofre, 24 molhos de papéis a simular maços de notas, três garrafas de líquido, dois documentos de identificação falsos, entre outros objetos.

"Sendo habitual dos indivíduos que se dedicam a esta tipologia criminal fazer abordagens exploratórias, em vários locais até a “concretização” dos negócios, que se prendem com aberturas de sociedades de negócios para as quais convidam as vítimas a serem sócios e gestores das supostas sociedades em território nacional, demonstrando para o efeito que têm vários milhões de Euros para investir, sendo que, esses milhões serão montantes desviados de governos ou de associações de ajuda humanitária de países em conflito", explica a nota enviada à imprensa.

A segunda parte do plano consistiria em fazer uma demonstração usando um líquido que apagaria as notas marcadas, permitindo desta forma a introdução no circuito financeiro legal, através das empresas supostamente criadas e das quais a vitima será supostamente o gestor.

"Feita a transação os suspeitos saem de cena e a vítima vê-se despojada do dinheiro que investiu, restando-lhe uma mala cheia de papéis e garrafas com o suposto liquido milagroso que apenas contém água e corante", acrescenta o comunicado.

Os detidos, entretanto, já foram presente ao DIAP de Lisboa para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.