Seremos capazes de salvar a liberdade? Questão necessita mais do que nunca de uma resposta

Anastácio José Marti

26 abr, 2024 Lisboa 14:29

Como pode um país salvar a liberdade alguma vez, enquanto tivermos as centenas de sem abrigo que não têm acesso a uma habitação, enquanto tivermos uma grande parte da população nas pobreza e miséria envergonhadas, enquanto exigirmos a um TRABALHADOR DEFICIENTE, que tenha pelo menos um grau de incapacidade de peço menos 80% durante pelo menos 15 anos, para que o mesmo se possa aposentar sem ser penalizado quando exigimos em simultâneo a qualquer PSP que tenha apenas 55 anos de idade para o poder fazer, enquanto permitirmos que a Administração Pública esteja toda ela politizada por asilados e parasitas políticos que nunca nada souberam dirigir e que em nada dignificam a mesma Administração Pública, assim como, enquanto permitirmos que trabalhadores DEFICIENTES sejam vítimas de verdadeiros homicídios profissionais e impedidos de evoluírem profissionalmente pelo Estado português, etc. Enquanto estas vergonhas nacionais existirem e o DEVER DE CIDADANIA continuar a ser letra morta para todos e cada um que tendo conhecimento destas vergonhas nada faz para as denunciar nem debelar, Que liberdade podem ter as vítimas destas vergonhas num país que subscreveu a Declaração Universal dos Direitos Humanos que como aqui provo com estes exemplos nunca respeitou. É isto liberdade? Onde? Quando? para quem?