Estátua de Sá Carneiro vandalizada em Viseu

A estátua de Francisco Sá Carneiro, em Viseu, foi vandalizada.

Ao início da manhã quem passou pela rotunda de Santa Cristina, mesmo no centro da cidade, viu a estátua pintada de vermelho.

Um ato de vandalismo criticado pelo presidente da autarquia, que pediu às autoridades prioridade para encontrar os responsáveis.

“Já pedi às autoridades que encontrassem os responsáveis e que os punissem exemplarmente”, referiu.

À Renascença, Fernando Ruas lamenta o sucedido, lembrando que Sá Carneiro foi uma das figuras que mais contribuiu para a liberdade.

“Lamento mesmo muito que, 50 anos depois da Revolução, ainda haja gente que tenha este modus operandi e, sobretudo, com a facilidade com que o fazem. Estamos a falar do centro da cidade, numa das artérias mais frequentadas, e foi ali que fizeram este trabalho numa das figuras que seguramente mais contribuiu para a liberdade que hoje temos”, acrescentou.

A estátua de Sá Carneiro já foi limpa, mas vai precisar de ser restaurada.

Entretanto, na Maia, no distrito do Porto, o mural alusivo aos 50 anos do 25 de Abril foi vandalizado também durante a última noite com pichagens de louvor a Salazar. Ainda assim, a autarquia inaugurou a obra esta tarde, tal como estava previsto.

A câmara da Maia, assegurou, entretanto, que vão ser feitas as obras de restauro da obra.