50 anos depois, Celeste voltou a distribuir cravos

A 25 de Abril de 1974 Celeste Caeiro protagonizou um dos momentos mais icónicos da Revolução, que até acabou, acidentalmente, por batizar. Cinquenta anos depois - e já com 90 - voltou a repetir a proeza e, após a cerimónia militar de comemoração do 50.º aniversário da "Revolução dos Cravos", voltou a distribuir flores pelos soldados.

O momento foi captado pelos fotógrafos e partilhado nas redes sociais pelo Exército , que explica, numa publicação, que foram a filha e neta de Celeste a contactar as forças militares para que a homenagem fosse possível.

Centenas de pessoas juntaram-se, esta quinta-feira, no mesmo local onde, há 50 anos, Celeste distribuiu cravos aos soldados que seguiam a caminho do Largo do Carmo.