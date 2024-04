25 de abril. Mural de celebração vandalizado na Maia

O mural alusivo aos 50 anos do 25 de Abril de 1974 na Maia foi vandalizado durante a noite com pichagens de louvor a Salazar, anunciou a autarquia, que garantiu que a obra será na mesma hoje inaugurada.

Em comunicado, a Câmara Municipal da Maia, no distrito do Porto, assegurou que a obra, de autoria de Regg Salgado e Mariana Santos e encomendada pelo município no âmbito do Programa Cultural das Comemorações, vai ser inaugurada pelas 15h30, como planeado.

Numa publicação na sua página pessoal da rede Facebook, o vereador da Cultura daquela autarquia, Mário Nuno Neves, descreveu que foram feitas pichagens "de louvor ao ditador António Oliveira Salazar e com outras frases fascistas".