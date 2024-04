25 de Abril. Arquivo de Otelo Saraiva de Carvalho doado ao arquivo Ephemera

A família de Otelo Saraiva de Carvalho doou o arquivo do estratego do 25 de Abril ao Arquivo/Biblioteca Ephemera, o que ajudará a compreender "o ambiente de 1974/75", disse à Lusa o historiador Pacheco Pereira.

São "documentos fundamentais porque têm imensos manuscritos" do próprio e de outras pessoas, "notas de reuniões, correspondência", são "milhares de cartas enviadas a Otelo", afirmou José Pacheco Pereira, fundador do Ephemera, maior arquivo privado em Portugal.

O espólio de Otelo "é enorme", abrange o período inicial de 1974 em que está no Conselho da Revolução, o tempo do COPCON, e, até agora, foram recebidas no Ephemera duas estantes e muitos dossiês.

O historiador e ex-deputado do PSD afirmou que as duas estantes são "uma pequena parte" da documentação e descreve o que viu até agora: "São cartas muito diferentes, vão desde cartas de saudações, de parabéns, cunhas, a ameaças, insultos, informações e denúncias."

Este arquivo, segundo o autor da biografia de Álvaro Cunhal, "é de uma importância enorme", dado que o militar de Abril "tem um papel central na vida politica desde 74 até ao final do século XX".

Otelo Saraiva de Carvalho, acrescentou, "é uma personalidade marcante, primeiro porque é o autor do plano operacional do 25 de Abril, que todos os militares consideram um documento de grande qualidade do ponto de vista estratégico e militar".

"Depois, por todas aquelas vicissitudes do PREC, depois do 25 de Novembro, dos Grupos Dinamizadores de Unidade Popular (GDUP"s -- partido criado em 1976 e extinto no ano seguinte), da candidatura presidencial de 1976 e 1980", acrescentou.

Segundo informação do Arquivo Ephemera, trata-se de "um conjunto vasto e rico de documentação, manuscritos, fotografias, panfletos e brochuras, livros políticos, documentos oficiais de natureza militar e política (muitos deles secretos à altura), ofertas e objetos pessoais".