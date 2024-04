25 Abril. Parlamento canta "Grândola, Vila Morena" no final da sessão plenária

Os deputados das bancadas do PS, BE, PCP, Livre e a parlamentar do PAN cantaram esta quinta-feira "Grândola, Vila Morena", uma das músicas senha da Revolução de Abril, já depois de declarada encerrada a sessão solene dos 50 anos do 25 de Abril.

Todos os deputados do Chega abandonaram o plenário, tal como os dois representantes do CDS-PP e alguns do PSD, mas a maioria da bancada social-democrata ficou na sala, tal como a da IL.

Antes do início da sessão solene, o vice-presidente da bancada do PS Pedro Delgado Alves tinha andado a distribuir a letra da música de Zeca Afonso pela bancada socialista.

No final, já depois de se ouvir o hino nacional e de o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, ter declarado encerrada a sessão, os deputados à esquerda levantaram-se e entoaram a "Grândola", de braços erguidos empunhando cravos.

Já na sessão solene do ano passado, também tinha acontecido um momento semelhante no final.