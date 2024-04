Primeiro-ministro quer aprofundar cooperação económica com Timor-Leste

O primeiro-ministro português manifestou esta quarta-feira a intenção de aprofundar a cooperação com Timor-Leste em áreas como a língua, cultura e educação, mas também económica, aproveitando a "localização geoestratégica" do país.

No final de um encontro de cerca de meia hora com o Presidente da República de Timor-Leste, na residência oficial em São Bento, Luís Montenegro salientou a "honra e gratidão" de receber José Ramos-Horta por ocasião das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

"Timor-Leste é um povo irmão, um país irmão e a presença do Presidente Ramos Horta tem um significado muito especial para todos nós. Muito, muito obrigado em nome do Governo português por participar nestas celebrações", afirmou.

O primeiro-ministro manifestou a intenção de continuar a aprofundar a cooperação entre os dois países "nas áreas da cultura, língua, educação e também na área económica".

"Timor-Leste aderiu recentemente à Organização Mundial do Comércio e tem uma localização geoestratégica que pode potenciar, do ponto de vista da economia portuguesa, muitas oportunidades", defendeu.

Luís Montenegro salientou que Portugal "já é hoje o maior parceiro económico europeu" de Timor-Leste, mas considerou que é possível ir mais longe.

"Estamos convencidos (...) que poderemos tirar partido dessa localização não só na relação com a economia de Timor-Leste mas, com o aproveitamento dessa localização e todas as relações que Timor tem na região, podemos efetivamente entrar em mercados, que do ponto de vista da qualidade e da quantidade, podem acolher produtos que as empresas portuguesas produzem com qualidade e têm capacidade de competir com os melhores do mundo", disse.

O primeiro-ministro concretizou estar a falar de produtos como "roupa, calçado, vinho, azeite ou medicamentos".

"Muitas áreas da nossa atividade económica têm mercados disponíveis no sudeste asiático que Timor-Leste tem também muito interesse em poder ser um parceiro", referiu.

Numa declaração sem direito a perguntas, ao lado do Presidente Ramos-Horta, no jardim do Palacete de São Bento, Luís Montenegro disse já ter partilhado com o primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, nos primeiros dias do seu mandato, por telefone, estes "pontos de cooperação" entre os dois governos.

"Hoje tive ocasião de, com o Presidente Ramos Horta, trocar impressões sobre a situação política de Timor-Leste e toda a região e de projetar para os próximos anos as relações bilaterais, no âmbito da CPLP, e as relações que Timor-Leste, por via de Portugal, tem com a União Europeia", referiu.

O primeiro-ministro salientou que, "acima de tudo", os dois países partilham "valores comuns de paz, democracia, direitos humanos e o valor da língua".

"O O 25 de Abril foi, nesta ocasião, o pretexto de nos juntarmos, mas senhor Presidente não faltarão razões para nos continuarmos a encontrar e colocar a nossa energia ao serviço dos nossos povos, do desenvolvimento dos nossos países e do bem-estar das pessoas", destacou.

Luís Montenegro fez ainda questão de recordar a distinção atribuída a Ramos-Horta em 1996, quando recebeu o prémio Nobel da Paz.

"Vexa. já deu na sua vida pública muitos exemplos de dedicação ao bem-estar das pessoas (...) É nesse exemplo que nos inspiramos todos os dias para valorizar a condição humana como fim último da nossa intervenção como governantes", afirmou.

O Presidente de Timor-Leste está a realizar uma visita oficial a Portugal, durante a qual participará nas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril.

Durante a visita a Portugal, que termina a 28 de abril, José Ramos-Horta reúne-se além do primeiro---ministro, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o presidente do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco.