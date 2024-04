"Não vale tudo". Amnistia Internacional critica desalojamentos forçados em Portugal

Anastácio José Marti

24 abr, 2024 Lisboa 09:30

Terá sido para alguns, em nome de Portugal, terem estes vergonhosos procedimentos, que o país e a União Europeia subscreveram a Declaração Universal dos Direitos Humanos que nunca respeitaram, por não existir ninguém que os faça respeitar? Se em pleno século XXI, com problemas de saúde como a COVID, que se transmite com a maior facilidade quando existem aglomerações de seres humanos, o que dirão os sem abrigo e todos aqueles cujas reformas, pensões ou vencimentos, compõem o leque de pobres envergonhados do país, que os políticos não querem ver, muito menos fazerem o que há muito deveriam ter feito, para debelarem estas vergonhas nacionais, que são apenas e só a imagem de marca do que os políticos nunca souberam fazer, e que também estes, vêm permanentemente as suas vidas postas em riscos, por lhes ser imposta esta forma terceira mundista de estar no mundo, numa sociedade e num suposto Estado de Direito e Pessoa de Bem que Portugal nunca foi, não é nem nunca será enquanto estas e outras vergonhas nacionais existirem, por imposição dos políticos que nunca nada souberam, nem quiseram fazer até hoje, para debelarem tais vergonhas nacionais, as quais, são. apenas e só. a imagem de marca dos políticos que o país sempre fingiu ter.