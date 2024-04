Migrantes. "Quando se constroem hospitais e escolas não é só para refugiados, é para todos"

A diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações teme um eventual retrocesso no acolhimento de migrantes e refugiados, depois das eleições europeias de junho.

Questionada pela Renascença sobre o que pode acontecer, caso os partidos de extrema-direita vejam aumentada de forma significativa a representação no Parlamento Europeu, Eugénia Quaresma diz ter dificuldade com “a ideia de que os estados se recusem a acolher”.

No dia em que uma auditoria do Tribunal de Contas Europeu reconhece melhorias - mas recomenda um aperfeiçoamento - no mecanismo de cooperação com a Turquia para o acolhimento de migrantes e refugiados da Síria, a diretora da Obra Católica de Migrações lembra o passado recente, em que alguns estados-membros da União Europeia – como a Hungria, a Eslováquia e a Polónia - adotaram a política de portas fechadas.