CP recupera “Comboio da Liberdade” para celebrar 50 anos do 25 de Abril

A CP anunciou esta quarta-feira o regresso do “Comboio da Liberdade” para comemorar os 50 anos do 25 de Abril. O comboio circulou pela última vez em 1998, para celebrar os 40 anos da viagem do general Humberto Delgado ao Porto durante a campanha para as eleições presidenciais.

À semelhança de 1998, o “Comboio da Liberdade” é uma composição da CP com uma decoração especial. De acordo com a transportadora pública, o comboio é o Alfa Pendular com o número de série 4003 – que foi também o primeiro dos comboios pendulares a chegar aos 6 milhões de quilómetros, feito alcançado em 2021.

Este Alfa Pendular com decoração especial vai começar a circular esta quinta-feira, 25 de abril, partindo da estação de Porto Campanhã às 7h32 (com Santa Apolónia como destino), e vai manter os cravos até 31 de dezembro.