Presidente da República condecora Renascença com o título de membro honorário da Ordem de Instrução Pública

A Renascença foi condecorada, esta terça-feira, pelo Presidente da República com o título de membro honorário da Ordem de Instrução Pública. A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa surgiu no âmbito dos 85 anos da Emissora Católica Portuguesa, e a distinção destaca e valoriza o contributo da Renascença para “a formação dos portugueses”.

A decisão de atribuir o título foi anunciada há precisamente um ano. A cerimónia decorreu esta terça-feira à tarde no Palácio de Belém.

O Cónego Paulo Franco, presidente do Conselho de Gerência da Rádio Renascença, disse receber com muita alegria a distinção das mãos de Marcelo Rebelo de Sousa. "A Renascença tem feito por ser um instrumento da formação da sociedade portuguesa e da sociedade democrática que, para o ser, precisa de ser bem informada. E a Renascença tem tido uma missão ímpar nessa matéria. Também por isso é que foi distinguida com esta ordem da instrução pública."

A Ordem da Instrução Pública é uma ordem honorífica portuguesa atribuída como galardão por altos serviços prestados na educação e no ensino.

Esta é a segunda vez que a Rádio Renascença é condecorada pela Presidência da República. Em 2012, no momento dos 75 anos da Renascença, o Presidente Cavaco Silva atribuiu a Ordem de Mérito à estação, uma distinção concedida pelos “serviços de grande valor prestados ao país”.