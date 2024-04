Motociclista morreu em colisão com carro em Viseu

Um homem de 68 anos morreu esta terça-feira na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

"Tratou-se de uma colisão entre dois veículos, um ligeiro e um motociclo, do qual resultou a morte do condutor do motociclo, um homem de 68 anos", informou a mesma fonte da GNR.

O acidente, que está a ser investigada pelo Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, ocorreu pelas 14h00 na localidade de Pascoal, Abraveses, no concelho de Viseu.

Segundo o Comando Sub-regional da Proteção Civil Viseu Dão Lafões, para o local foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por sete veículos da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos Bombeiros Sapadores de Viseu.