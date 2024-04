Fernando Araújo apresenta demissão da Direção Executiva do SNS

A nova ministra da Saúde tinha solicitado, no prazo de 60 dias, um relatório sobre o trabalho realizado pela Direção Executiva do SNS. Fernando Araújo pede que a data de produção de efeitos da demissão "seja o dia seguinte a apresentarmos o relatório da atividade exigido pela tutela".

"Esta difícil decisão permitirá que a nova Tutela possa executar as políticas e as medidas que considere necessárias, com a celeridade exigida, evitando que a atual DE-SNS possa ser considerada um obstáculo à sua concretização", sublinha Fernando Araújo , que está no cargo desde 1 de janeiro de 2023.

Fernando Araújo, que foi convidado pelo anterior Governo de António Costa para criar a Direção Executiva do SNS, diz que abandona o cargo "com a noção de que não fizemos tudo o que tinha sido planeado e que cometemos seguramente erros, mas o tempo foi sempre curto para executar uma reforma desta dimensão".

"No entanto, os primeiros sinais são bastante positivos e mais favoráveis do que as previsões que tinham sido inicialmente inscritas nos instrumentos de planeamento", sublinha.

A carta indica que na primeira e única reunião com a nova ministra da Saúde, "foi transmitido pela Direção Executiva do SNS a abertura para a continuidade de funções, no sentido de ser terminada a reforma em curso, mas, naturalmente, estávamos ao dispor da nova equipa governativa , se ela entendesse mudar as políticas e os rostos do sistema".

O responsável pela Direção Executiva do SNS adianta que, na altura, a sua equipa clarificou que não pretendia "indemnizações legais".

Ao longo do seu mandato, a equipa liderada por Fernando Araújo enfrentou a falta de médicos nas urgências e ajudou a implementar o sistema de Unidades Locais de Saúde (ULS).