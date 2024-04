Desemprego atinge maior número desde a pandemia

Os números do desemprego registou, neste primeiro trimestre do ano, o maior aumento desde a pandemia, precisamente o período homólogo de 2021.

Segundo o "Diário de Notícias", o número de ofertas de emprego também está em queda, baixando ao nível.

De acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em março deste ano houve mais 6% de desempregados do que no mesmo mês em 2023.

Ao todo, no final deste primeiro trimestre, havia 324 616 pessoas desempregadas registadas.

A região norte é a mais afetada. Os setores do alojamento e da restauração são onde o desemprego mais subiu