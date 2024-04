Coberturas vacinais mantêm-se elevadas em Portugal

As coberturas vacinais em Portugal mantém-se elevadas, segundo a Direção-Geral da Saúde.

O Relatório Anual da Vacinação foi divulgado esta terça-feira e aponta que, em 2023, as taxas de vacinação mantiveram-se a níveis altos.

No ano passado, a taxa de vacinação no fim do primeiro ano de vida atingiu cerca de 99%, tendo atingido e até ultrapassando os 95% nos anos seguintes.

O mesmo documento adianta que a cobertura vacinal no que diz respeito ao sarampo mantém-se elevada em Portugal, na casa dos 95%, reforçando a proteção com o objetivo de evitar ou limitar surtos da doença.

A Diretora-Geral da Saúde, Rita Sá Machado, refere que o país está a conseguir manter elevadas as taxas de vacinação.

"Aquilo que vemos é que as taxas na infância são elevadas, muitas vezes entre os 98-99%. Em idade adulta desce um bocadinho, mas é natural e são metas expectáveis a nível internacional", esclarece.