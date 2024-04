Semana arranca com sol. Tempo muda a partir do feriado

A semana arranca com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Sul até ao fim da manhã.

O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante leste, sendo do quadrante norte na região Sul e, durante a tarde, no litoral Norte e Centro, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais da região Sul e do litoral Centro e para uma descida da temperatura máxima no interior Norte e Centro e uma pequena subida na região Sul.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 28ºC em Setúbal, e os 18ºC em Bragança. Já as mínimas variam entre os 15ºC em Setúbal e os 4ºC em Bragança e na Guarda.

Segundo o IPMA, a partir de dia 25, uma depressão a noroeste das Ilhas Britânicas irá deslocar-se para o Golfo da Biscaia e influenciar o estado do tempo no território continental, prevendo-se uma intensificação do vento e ocorrência de precipitação a partir de dia 26, com uma probabilidade de 30 a 60% de ser fraca a moderada nos dias 27 e 28.