PJ confirma nova burla ​via WhatsApp: Agora, oferecem emprego no Youtube ou TikTok

A Polícia Judiciária regista a existência de uma nova burla a circular via WhatsApp. Depois do “Olá Mãe, Olá Pai” agora as mensagens garantem aos destinatários que estão a ser convidados para uma oportunidade de trabalho no Tik Tok ou no Youtube.

A Renascença sabe que, além do WhatsApp, o esquema passa também por outras plataformas, como por exemplo o Telegram ou através de SMS, uma vezes sem mencionar o Tik Tok ou o Youtube, mas aludindo que pode ser um trabalho a "tempo parcial" , em meio online e com promessa de rendimentos diários.

A Polícia Judiciária assegura à Renascença que já têm registo de algumas dezenas de queixas e que a investigação está em curso.

As mensagens, que são enviadas quer para grupos, quer em conversas individuais, aparentam ser de um número português, mas na realidade provêm do estrangeiro, adianta a Judiciária.

Os casos estão a ser investigados, mas são recentes e para já não há mais informações disponíveis.

Caso suspeite que está a ser alvo deste esquema, deve denunciar e bloquear o número.