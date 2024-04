Governo reúne com polícias. Sindicatos não descartam novos protestos

A Associação Sindical de Profissionais de Polícias (ASPP) não descarta novos protestos caso as negociações com o Governo que arrancam esta segunda-feira não resolvam a questão do suplemento de missão para PSP e GNR.

Esta segunda-feira, a nova ministra da Administração Interna reúne-se com os sindicatos policiais pela primeira vez desde que tomou posse.

Em antecipação, à Renascença, o responsável pela ASPP confessa-se convicto de que estão reunidas todas as condições para se encontrar uma solução.

Paulo Santos refere que "há uma unanimidade de todos os partidos políticos" em torno do suplemento de missão e diz querer "confiar na palavra de Luís Montenegro".

O sindicalista espera que a reunião não passe, meramente, por "uma carta de intenções" e "tem de ser mais concreta e efetiva".

"Quero acreditar que a ministra vai dar solução a esta questão. Se não der, teremos, obviamente, que reagir", aponta.

O responsável da ASPP espera mesmo que Margarida Blasco "tenha algo para dizer" sobre o tema e, a partir daí, "falar das outras questões que também são importantes para a PSP e a GNR".