Fisco alerta para novo email fraudulento: agora é sobre divergências no IRS

Está a circular um novo email falso sobre "divergências" na declaração de IRS, que tem como objetivo levar os contribuintes a carregarem num link malicioso.O alerta é da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Estes emails fraudulentos surgem numa altura em que está a decorrer a campanha de entrega da declaração anual do IRS, o que leva a AT a reforçar os alertas de que, além de falsas, estas mensagens têm apenas como objetivo aceder a dados dos contribuintes. Há cerca de um mês, o Fisco dava conta de outra fraude com emails, em que o assunto era o reembolso de IRS.

"Temos conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, referentes uma eventual divergência numa declaração de IRS, nas quais é pedido que se carregue num link. Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas", refere a mensagem publicada no Portal das Finanças.

A AT aconselha ainda os contribuintes a verificarem sempre "o detalhe do remetente" para ver se o endereço é da Autoridade Tributária e Aduaneira.

Entre as mensagens falsas que estão a ser enviadas há uma em que, depois de se ler que a declaração de IRS contém divergências, surge mais abaixo a mensagem: para "Resolução de divergência, utilize a opção abaixo" — seguindo-se o referido link malicioso.

O email surge assinado pela "Diretor(a)-geral Ifigênia Pilar". Na verdade, a atual diretora da Autoridade Tributária é Helena Borges.

Tal como em ocasiões anteriores, a AT sublinha que estas mensagens "são falsas e devem ser ignoradas" e que "em caso algum" o contribuinte deve carregar nos links apresentados.