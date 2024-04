Bastonário dos Médicos. CEO do SNS "é importante, mas não deve esvaziar papel do ministro"

O bastonário da Ordem dos Médicos diz-se satisfeito com a recetividade da ministra da Saúde para dar resposta ao conjunto de medidas apresentado na reunião da manhã desta segunda-feira.

Carlos Cortes apresentou a Ana Paula Martins seis medidas que devem ser concretizadas nos primeiros 60 dias de governação.

Entre essas propostas está uma revisão do papel da Direção Executiva do SNS, tal como próprio bastonário da Ordem dos Médicos antecipou, na Renascença, ainda antes do encontro no Ministério da Saúde.

Carlos Cortes diz não compreender a polémica gerada pelo pedido da ministra para avaliar, não apenas o trabalho das unidades locais de saúde, criadas pelo anterior Governo, bem como as atribuições da Direção Executiva do SNS.

“As ULS existem desde finais dos anos 90, portanto elas já deviam ter sido avaliadas para percebermos como é que devemos iniciar esta reforma”, diz à Renascença o bastonário da Ordem dos Médicos.