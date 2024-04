Associação da GNR diz que MAI garante atribuição do suplemento de missão

"Esperamos não ser necessário uma próxima reunião para além do dia 02", precisou, frisando que a questão prioritária para os militares da GNR é a atribuição de um suplemento idêntico ao dado pelo anterior Governo aos inspetores da PJ.

Explicando que a equipa do Ministério da Administração Interna (MAI) não apresentou hoje qualquer valor para o suplemento de missão, César Nogueira disse que o MAI vai apresentar os números na reunião de 2 de maio.

"Assumiram um compromisso que vão apresentar no próximo dia 2 e nós esperamos que de facto fique resolvido e não seja necessário outras reuniões, apesar de existir uma reunião já agendada para 15 de maio", disse.

"A ministra garantiu que [o suplemento de missão] vai ser atribuído e é por causa disso que nós estamos nestas reuniões", disse aos jornalistas César Nogueira no final da reunião com a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco.

O presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) disse esta segunda-feira que a ministra da Administração Interna garantiu a atribuição do suplemento de missão, mas não apresentou na reunião qualquer valor, remetendo para novo encontro em 2 de maio.

O presidente da associação mais representativa da Guarda sustentou que os militares da GNR "não podem ser tratados de forma diferente" em relação aos inspetores da PJ.

Questionado sobre o motivo de a ministra não ter apresentado qualquer valor hoje, o representante dos guardas respondeu que a equipa do MAI ainda está tratar dos valores por categoria e postos.

César Nogueira explicou que os militares da GNR defendem que o atual suplemento da força de segurança e risco, que tem uma componente fixa de 100 euros e outra variável de 20% do ordenado, seja substituído pelo suplemento de missão, que deve ser de 15% do vencimento base do que está estipulado para o diretor nacional da PJ, totalizando 1.026 euros.

Além da Associação dos Profissionais da Guarda, Margarida Blasco esteve reunião com a Associação Nacional de Sargentos da Guarda (ANSG), Associação Sócio Profissional Independente da Guarda (ASPIG), Associação Nacional Autónoma da Guarda (ANAG) e Associação Nacional de Oficiais da Guarda (ANOG).

No final do encontro, o presidente da Associação Nacional dos Oficiais da Guarda, estrutura que não pertence à plataforma que congrega os sindicatos da PSP e associações da GNR, falou pela primeira vez aos jornalistas e referiu que tem "uma posição igual às restantes associações e sindicatos".

"O que nós queremos é repor toda a dignidade que foi retirada aos militares da GNR e que seja reposta e por isso queremos o mesmo valor que foi atribuído, e bem, à PJ", disse Diogo Barreiros.

A ministra está agora reunida com os sindicatos da PSP.