Problema resolvido. Serviços da CGD funcionam normalmente

Os serviços da Caixa Geral de Depósitos (CGD) já estão a funcionar normalmente, depois de o banco ter resolvido o problema técnico que o afetou esta manhã de domingo.

A Renascença confirmou a existência do problema junto da Comunicação da Caixa, tendo apurado que houve problemas com a palicação Caixadireta e com o pagamento com alguns cartões.



"A CGD está com um problema técnico, fruto de uma atualização, que afeta a Caixadireta", indicou fonte da Cominicação da CGD.



A fonte avançou que o banco tem as equipas a tratar da resolução deste problema.



Por volta do meio-dia, a Caixa não tinha uma previsão para a resolução do problema.

[notícia atualizada às 14h07]