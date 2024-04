Pacto Climático Europeu quer cadeira sobre crise climática em cursos do ensino superior

O Pacto Climático Europeu vai propor na terça-feira que todos os cursos de universidades e politécnicos em Portugal incluam uma cadeira opcional sobre a crise climática, anunciou este domingo a associação ambientalista Zero.

A organização não-governamental, que coordena em Portugal as atividades do Pacto Climático Europeu, refere em comunicado que vai formalizar a proposta no Mural do Clima, um "workshop" sobre as alterações climáticas que decorrerá no Instituto Superior Técnico (IST).

A proposta, a apresentar ao Conselho de Reitores da Universidades Portuguesas (CRUP) e ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), diz respeito a uma cadeira semestral que contribua com créditos ECTS [Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos] para as respetivas licenciaturas.

"O conhecimento sobre as alterações climáticas, e o acesso às competências para ajudar os alunos a enfrentá-las, devem ser incorporados no currículo das instituições de ensino superior", afirma Rita Prates, da Zero, citada no comunicado.