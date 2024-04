Ordem dos Médicos vai entregar à ministra "seis prioridades para próximos 60 dias"

Entre o "conjunto de preocupações" que o bastonário vai transmitir na reunião de segunda-feira, às 9h00, destaca-se "a valorização das condições de trabalho dos médicos, do papel dos médicos no seio do Serviço Nacional de Saúde, no seio de todo o sistema de saúde, tendo em conta aquela que é a sua elevada diferenciação e a sua responsabilidade".

A Ordem dos Médicos, que terá na segunda-feira o primeiro encontro com a nova ministra da Saúde, vai entregar a Ana Paula Martins as suas "seis prioridades para os próximos 60 dias", disse o bastonário.

Carlos Cortes concretiza que a valorização passa por criar "uma nova carreira médica", que comece no internato médico e acompanhe o médico, "independentemente do local onde esteja, no setor público, no setor privado ou no setor social" e da tutela desse mesmo local (Ministério da Saúde, Ministério da Defesa Nacional, Ministério da Justiça, etc.).

Além disso, é preciso analisar as Unidades Locais de Saúde, de forma a "corrigir a trajetória" desta reestruturação.

"Achamos lamentável não ter havido nenhuma avaliação prévia, nenhuma preparação numa reforma das mais importantes que o Serviço Nacional de Saúde teve, que não foi discutida, que não foi avaliada, que não foi refletida", critica o bastonário.

A Ordem dos Médicos concorda com a integração dos vários níveis de cuidados (primários, hospitalares, continuados, etc.), mas "é uma medida que tem que ser avaliada".