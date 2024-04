Metro do Porto. ​Acidente entre bicicleta e carruagem faz um ferido grave

Um acidente entre uma bicicleta e uma carruagem do metro do Porto fez este domingo um ferido grave em Rio Tinto, disse à Lusa fonte do comando sub-regional de emergência e proteção civil da área metropolitana do Porto.



De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu junto da estação de Venda Nova e o alerta foi dado às 12:05, tendo sido mobilizados 11 operacionais e cinco viaturas (dois veículos dos bombeiros da Areosa, a PSP, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica e uma viatura médica de emergência e reanimação de São João).

A vítima foi assistida no local, mas o seu estado foi considerado grave e foi entretanto levada para o Hospital de Santo António, segundo fonte dos bombeiros da Areosa.

A circulação da linha F (laranja) do metro do Porto está interrompida, segundo o comando sub-regional da área metropolitana do Porto.