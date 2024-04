Um morto em colisão entre dois veículos ligeiros na Trofa

Uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional (EN) 104 na Trofa, distrito do Porto, provocou hoje um morto e dois feridos leves, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 21h00, para um acidente na EN 104 na zona da União das Freguesias de Bougado, concelho da Trofa.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto referiu que o óbito foi declarado no local.

As outras duas vítimas foram transportadas para uma unidade hospitalar.

Fonte dos Bombeiros Voluntários da Trofa adiantou à Lusa que os dois feridos que resultaram do acidente, dois homens com cerca de 30 anos, são ligeiros.

A vítima mortal é uma mulher de 44 anos, acrescentou.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros da Trofa, dos bombeiros de Santo Tirso, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e da GNR.