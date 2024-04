Homem morre após ser agredido à facada por companheira em Olhão

Um homem foi morto na sexta-feira em Olhão, ao ser agredido mortalmente com uma faca pela companheira, que se entregou este sábado às autoridades, disse fonte policial.

A vítima tem cerca de 50 anos e foi atingida pela mulher, com cerca de 40 anos, "na sequência de uma discussão" entre ambos, ocorrida na casa que partilhavam, no concelho de Olhão, no distrito de Faro, disse a fonte policial à agência Lusa.

Após o crime, "a mulher abandonou o local" e este sábado de manhã "entregou-se na esquadra da PSP" na cidade algarvia, precisou a mesma fonte, salientando que a mulher foi detida e está agora sob a alçada da Polícia Judiciária (PJ), responsável pela investigação e por esclarecer os motivos e as circunstâncias em que o crime ocorreu.

Após a agressão, a vítima ainda foi socorrida no local pelas equipas de emergência, mas não foi possível fazer a reanimação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A detida ainda vai ser presente em tribunal para ser submetida ao primeiro interrogatório judicial e conhecer as eventuais medidas de coação aplicadas.