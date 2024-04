Bebé nasceu quase sem esófago. A solução estava numa cirurgia inovadora em Braga

Liam tem três meses e nasceu quase sem esófago. Foi operado, com sucesso, aos dois meses de idade, para a correção da atresia do esófago com recurso a uma técnica inovadora minimamente invasiva.

A cirurgia pioneira em Portugal e rara no mundo foi levada a cabo pela equipa de cirurgia pediátrica do Hospital de Braga, em parceria com a Escola de Medicina da Universidade do Minho.

“Foi a primeira vez que foi operado um bebé tão novinho”, assinala a médica Catarina Barroso, que explica que o recurso à técnica “permite que a cirurgia seja feita mais precocemente”.

Por regra, a cirurgia para a correção atresia no esófago [malformação congénita] é realizada quando “o bebé tem um ou dois anos de idade e não no período neonatal”.